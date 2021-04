Henry Cavills neue Freundin war einst MTV-Star

"My Super Sweet 16"

Die MTV-Reality-Serie "My Super Sweet 16" begleitete die Geburtstagsparty-Planung reicher Teenies in den Jahren 2005 bis 2017. Natalie Viscuso war in der fünften Folge der ersten Staffel zu sehen.

In der Beschreibung der Folge steht: "Natalie ist gerade von Roswell, New Mexico nach La Jolla, Kalifornien zu ihrem wohlhabenden Vater und ihrer Stiefmutter gezogen. Mit 15 Jahren lebt Natalie nun in einer Fünf-Millionen-Dollar-Villa und fährt mit den Bentleys und Ferraris ihres Vaters umher. Was könnte sie noch wollen? Wie wäre es damit, das beliebteste Mädchen der Schule zu sein?"