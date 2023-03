In "Greta" spielt sie eine Psychopathin, in "Elle" eine Frau mittleren Alters, die missbraucht wird, aber keine Polizei ruft. Und in "Die Gewerkschafterin" verkörpert sie demnächst eine Arbeitnehmervertreterin, die dubiosen Geschäften in der Atomindustrie auf der Spur ist. Komplexe und düstere Rollen. Aber Kino ist nicht gemacht, um nett zu sein, wie Isabelle Huppert vor kurzem der Zeitschrift "L'Officiel" sagte. Am Donnerstag, 16. März, wird die Schauspielgröße 70 Jahre alt.