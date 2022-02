James Gunn verlobt: "Guardians of the Galaxy"-Regisseur will heiraten

James Gunn (55) hat sich verlobt. Der Regisseur ("Guardians of the Galaxy", "The Suicide Squad") gab die frohe Botschaft via Instagram bekannt. Er postete ein Bild seiner Liebsten Jennifer Holland (35). Die Schauspielerin trägt darauf gut sichtbar einen Verlobungsring.

Jennifer Holland spielte bei seinem Film "The Suicide Squad" und dem Serienableger "Peacemaker" mit.