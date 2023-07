Wie geht es Jamie Foxx wirklich?

Seit Juli mehren sich Augenzeugenberichte und Paparazzi-Fotos, die einen fitten und munteren Foxx zeigen, der keine Einschränkung durch eine schwere Krankheit zu haben scheint. Ein Insider berichtete vor wenigen Tagen erst, dass es Foxx zwar langsam angehen lasse, es ihm aber "wirklich sehr gut gehe". Er habe hart an sich gearbeitet, sei in einer Reha-Einrichtung in Chicago gewesen und habe sogar bereits wieder eine Party gefeiert. Zudem wurde bekannt, dass er gemeinsam mit Kollege Colin Firth (62) eine Dokumentation über das Leben des Soul-Sängers Luther Vandross (1951-2005) plane.