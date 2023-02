Jane Fonda aß Schnitzel und liebt Erdäpfelsalat

"Es ist wundervoll, sehr freundlich", sagte Fonda. Wer der Designer ihres Kleides ist, wusste Fonda nicht. "Ich weiß es nicht. Es gehört ja nicht mir. Ich muss es ja wieder zurückgeben", meinte sie lächelnd vor der Presse. Auch was sie am Abend erwartet, war ihr noch immer nicht ganz klar. "Ich dachte ja, ich gehe in die Oper." Vor dem 65. Wiener Opernball hatte sie ein Wiener Schnitzel. "Ich liebe Erdäpfelsalat", sagte die Schauspielerin. Auf die Frage, was sie an Österreich am meisten mag, meinte sie: "Die Menschen!" Nach zehn Minuten Präsentation entschwand Fonda wieder.