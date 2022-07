Jennifer Lopez (52) hat ihren Verlobten, Ben Affleck (49), geheiratet. Die beiden Mega-Stars genehmigten sich keine riesige Luxus-Hochzeit mit hunderten Gästen, sondern heirateten im engen Kreis in Las Vegas. Bennifer sind jedoch längst nicht die ersten Promis, die sich in Vegas das Jawort gegeben haben. Auch diese Stars haben dort geheiratet.

Elvis Presley: Die Las-Vegas-Legende

Praktisch als Promi-Vorbild für Las-Vegas-Hochzeiten gilt der "King of Rock 'n' Roll", Elvis Presley (1935-1977). Am 1. Mai 1967 heiratete er dort Priscilla Presley (77). Die beiden gaben sich in einer kurzen Zeremonie im Aladdin-Hotel das Jawort. Bis heute gibt es zahlreiche Elvis-Imitatoren in Vegas, die nicht selten bei spontanen Hochzeiten etwa als Musikeinlage dienen. Dabei waren Elvis und Priscilla Presley gar nicht das erste bekannte Promi-Paar, das in Las Vegas heiratete.

Ein Jahr zuvor trauten sich beispielsweise schon Frank Sinatra (1915-1998) und die Schauspielerin Mia Farrow (77) in der Stadt im US-Bundesstaat Nevada. 1966 gingen die beiden im Sands-Hotel den Bund der Ehe ein, doch schon 1968 wurden die beiden geschieden.