Harry hat reichlich Flugerfahrung

Der Herzog von Sussex gehört zu den vier Personen, die am Freitag, dem 19. Januar, bei den 21. jährlichen "Living Legends of Aviation Awards" in Beverly Hills ausgezeichnet werden. Das wurde am 10. Jänner bekannt gegeben. Bei der Veranstaltung werden "diejenigen geehrt, die bedeutende Beiträge zur Luft- und Raumfahrt geleistet haben". Dass dabei ausgerechnet der abtrünnige Briten-Prinz bedacht wird, mag auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen. Doch: Prinz Harry diente während seines Militärdienstes in der britischen Armee als Hubschrauberpilot und flog Trainingsmissionen in den USA, Großbritannien und Australien sowie Kampfeinsätze in Afghanistan.

Im Jahr 2010 erhielt er seine Flying Wings, nachdem er den achtmonatigen Army Pilot Course am Army Aviation Centre abgeschlossen hatte. Dabei lernte er das Fliegen des Firefly-Starrflügels und des Squirrel-Hubschraubers und sammelte etwa 220 Flugstunden. Während seiner Zeit beim Army Air Corps verbrachte Harry dreieinhalb Jahre in der Ausbildung und im Einsatzdienst bei der Apache Force, gewann während der Ausbildung den Preis für den besten Co-Pilot-Schützen und wurde im Februar 2012 ein voll einsatzfähiger Apache-Pilot.