Schauspieler und Trump-Wahlkämpfer: Jon Voight wird 85

Durchbruch als Joe Buck in "Asphalt-Cowboy" 1969

Jonathan Vincent Voight wurde 1938 in Yonkers nördlich der Millionenmetropole New York als Sohn eines Profi-Golfers geboren. Der Strenggläubige studierte an der Katholischen Universität von Amerika und schloss 1960 mit einem Bachelor of Fine Arts ab. Anschließend vertiefte er seine Schauspielausbildung am Neighborhood Playhouse in New York.

In der Ostküstenmetropole hoffte er auf den Durchbruch - den er 1969 ausgerechnet mit der Rolle als Joe Buck in "Asphalt-Cowboy" schaffte, in dem er einen jungen Texaner auf der Suche nach dem Aufstieg in New York spielte. Voight begann seine Schauspielkarriere jedoch am Broadway. In den 1960ern spielte er in verschiedenen Theaterstücken und hatte Gastauftritte in TV-Serien wie "Naked City" und "Gunsmoke". Sein erster Filmauftritt war 1967 in einer Low-Budget-Produktion. In den 70er Jahren festigte Voight seinen Ruf als Schauspieler mit vielen Gesichtern.