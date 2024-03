Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche ("Der englische Patient") wird die neue Präsidentin der Europäischen Filmakademie. Die französische Schauspielerin tritt die Nachfolge von Regisseurin Agnieszka Holland an, wie die Akademie am Donnerstag mitteilte. Formal werde sie das Amt am 1. Mai übernehmen. Holland habe sich dazu entschieden zurückzutreten, um sich komplett dem Filmemachen zu widmen. Die polnische Regisseurin war 2021 auf Wim Wenders gefolgt.