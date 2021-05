Nach zwei gemeinsamen Ehejahren trennten sich "This Is Us"-Schauspieler Justin Hartley und "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause 2019. Nachdem die Trennung auch in der zweiten Staffel der Serie "Selling Sunset" zum Fokus wurde, wurde Anfang 2021 die Scheidung amtlich.

Bevor die Scheidung endgültig durch war, machte Hartley seine neue Beziehung zu Schauspielerin Sofia Pernas ("Jane The Virgin") im Dezember des vergangenen Jahres auf Instagram öffentlich. Die beiden lernten sich bereits 2015 am Set der Soap-Opera "The Young and The Restless" kennen. Wie "E! Online" von einer Quelle wissen will, sollen sie nun geheiratet haben.