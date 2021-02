Katherine Heigl spricht über ihre Zeit nach "Grey's Anatomy"

"Ich bereue das Drama"

"Ich bereue es eigentlich nicht, 'Grey’s Anatomy' verlassen zu haben – ich habe das Richtige für mich und meine Familie getan – aber ich bereue das Drama, das ich zu dieser Zeit empfunden habe", so Heigl. Professionelle Hilfe habe Heigl damals nicht in Anspruch genommen, sie musste mit ihren Ängsten alleine klarkommen, so die Schauspielerin.

Nach ihrem Ende bei "Grey’s Anatomy" wurde Katherine Heigl in Hollywood nachgesagt, sie sei schwierig. Dieser Ruf kostete sie einige Jobs, weshalb sie sehr darunter zu leiden hatte. "Ich bereue sicherlich, dass ich nicht früher gelernt habe, wie ich meine Angst besser kontrollieren kann. Das Leben auf diesem erhöhten Angstniveau hat in mir eine Abwehrhaltung und Vorsicht erzeugt, dass Menschen schlichtweg gegen mich sind. Ich habe diesen Gedanken freien Lauf gelassen, ohne die Werkzeuge zu haben, um damit richtig umzugehen", erklärte Heigl. Mittlerweile habe sie gelernt, Stresssituationen und Angstzustände besser handzuhaben.