Kaum wiederzuerkennen: Colin Farrell trägt nun Glatze

Auf Fotos, die von "Just Jared" veröffentlicht wurden, ist Colin Farrell kaum zu erkennen: Als Glatzkopf in Shorts verlässt er ein Fitnessstudio, durch seinen schwarzen Mundschutz wird er zusätzlich verfremdet. Ob es sich bei der neuen Frisur um eine Maßnahme für eine Filmrolle handelt (Farrell spielt an der Seite von Robert Pattinson im neuen "Batman") oder ob der kahle Schädel eine private Entscheidung war, ist unbekannt.