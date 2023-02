Kevin Costner packt im Home-Video seinen Golden Globe aus

"Ich bin so froh, dass ich zum Film gefunden habe"

"Ich wäre gern dabei gewesen", sagte er, und dankte seinen Unterstützern mit emotionalen Worten: "Ich bin so froh, dass ich zum Film gefunden habe. Ich wüsste nicht, was sonst aus meinem Leben geworden wäre, wenn ich nicht meine Filme gemacht hätte. Danke an alle!"

Er habe die Verleihung mit seiner Familie zu Hause im TV gesehen, aber es sei nicht dasselbe gewesen, so Costner. "Meine Frau hat gespürt, dass ich traurig war, nicht dabei zu sein. Deshalb hat sie mich überrascht und unser Haus mit 30 Luftballons dekoriert. Als bei der Verleihung mein Name aufgerufen wurde, standen meine Kinder auf und haben geklatscht."