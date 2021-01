Klaus Maria Brandauer hat noch immer mit Lampenfieber zu kämpfen

Brandauer ist am Sonntag in der Rolle eines Anwalts in "Feinde" zu sehen, einem Kriminalfall nach der Vorlage von Ferdinand von Schirach.

Dieser wird in zwei ARD-Filmen erzählt. Und zwar in zwei Perspektiven: die des Ermittlers ("Gegen die Zeit") und die des Strafverteidigers ("Das Geständnis"). Im Zentrum stehen eine Kindesentführung und die Festnahme eines Tatverdächtigen.