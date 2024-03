Schauspielschule statt Jurastudium

Harper war über fünf Jahrzehnte in verschiedenen Fernsehserien und -filmen zu sehen. Nach einem Studium an der Princeton University wurde ihm zunächst ein Jurastudium in Harvard angeboten. Er lehnte jedoch für seine große Leidenschaft, die Schauspielerei, ab. Er studierte Schauspiel unter Lee Strasberg (1901-1982) und ergatterte Ende der 1950er Jahre einen Job als Zweitbesetzung von Paul Newman (1925-2008) am Broadway.

1960 ging es für Harper nach Hollywood, wo er seine erste Fernsehrolle an Land zog - in der Serie "Wells Fargo". Es folgten regelmäßige Auftritte in verschiedenen Serien, Seifenopern und Filmen, darunter wiederkehrende Rollen in den Serie "Polizeirevier 87" oder "Garrison's Gorilla".