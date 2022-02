"Love is blind" - Staffel 2: Welches Paar heiratet wirklich?

Das Finale der zweiten Staffel "Liebe macht blind" steht an. In der zehnten Folge der US-Realityshow, die ab dem 25. Februar auf Netflix läuft, sollen sich die Paare das Jawort geben. In neun Episoden wurde zuvor gezeigt, wie sie sich kennenlernen. Ohne sich je gesehen zu haben, hatten sich mehrere Paare verlobt. Die Entscheidung trafen sie aufgrund gemeinsamer Gespräche in voneinander getrennten Kabinen. Nachdem sie sich die Ehe versprachen, gab es die erste persönliche Begegnung und einen gemeinsamen Urlaub in Mexiko.