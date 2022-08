Luke Mockridge: Kleines Sat.1-Comeback für Comedian

Auszeit und Tour

Im vergangenen September hatte der Entertainer auf seinem Instagram-Kanal mitgeteilt, eine künstlerische "Auszeit auf unbestimmte Zeit" einzulegen. Zuvor hatte ihm eine ehemalige Partnerin sexualisierte Gewalt vorgeworfen, worüber Mockridge im August selbst in einer inzwischen gelöschten Videobotschaft auf Instagram berichtet hatte. Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Im November wurde bekannt, dass Sat.1 die Sendung "Catch!" ohne Mockridge 2022 fortsetzen wird. Melissa Khalaj (33) übernahm zudem seine Moderation der Sat.1-Musiksendung "All Together Now". Einen Tag vor Weihnachten kündigte Luke Mockridge seinen Followerinnen und Followern auf Instagram seine Tour "A Way Back to Luckyland" und damit zumindest sein Bühnen-Comeback an, das dieses Jahr stattfand.