Gina Carano erfuhr auf Social Media über "Mandalorian"-Entlassung

Die "The Mandalorian“-Darstellerin wurde letzte Woche von Disney entlassen. Sie hatte sich bereits im letzten Jahr über einen Social-Media-Trend, der für Geschlechtergerechtigkeit eintrat, lustig gemacht und hatte nun die Lage der Konservativen in den USA mit jener der Juden im dritten Reich verglichen.

"Letztes Jahr wollten sie (Disney), dass ich ihre vorgefertigte Entschuldigung veröffentliche. Ich habe das abgelehnt und ein selbstgeschriebenes Statement vorgeschlagen. Ich wollte klarstellen, dass ich mich nicht über Transgender lustig machen wollte, sondern die Meute kritisieren wollte, die Menschen dazu zwingt, Pronomen in ihre Social-Media-Beschreibungen zu geben“, sagte sie in einem auf "Substack" veröffentlichten Interview mit der "New York Times"-Autorin Barry Weiss.