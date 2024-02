Mark Ruffalo wird mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

Ruffalo ist derzeit an der Seite von Emma Stone und Willem Dafoe in Giorgos Lanthimos' Komödie "Poor Things" zu sehen. Für seine Nebenrolle als schmieriger Anwalt ist er für einen Oscar nominiert. Ruffalo ist auch aus Filmen wie "Spotlight", "The Kids Are All Right" und als grüner Comic-Riese Hulk aus den "Avengers"-Filmen bekannt.