Impfpflicht sei "nicht der richtige Weg"

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin mehrere Fotos von einer Demonstratio in Washington, der sie am Wochenende bewohnte. "Ich glaube, niemand sollte jemals dazu gezwungen werden, etwas in den Körper injiziert zu bekommen, gegen den eigenen Willen", schreibt Lilly. Schon gar nicht unter der Androhung von Szenarien wie Gewalt, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit oder Ausschließung aus der Gesellschaft, so die Schauspielerin.