Michael Buchinger konzentriert sich auf Schauspiel

Nach den Kabarett-Achtungserfolgen möchte sich das Alltrount-Talent (Buchinger ist auch YouTuber, Podcaster und Bestseller-Autor) sich vermehrt auf Schauspiel konzentrieren:

"Nach 31 Jahren der Selbstinszenierung freue ich mich, den Weg zur Schauspielerei einzuschlagen und endlich auch andere Rollen zu verkörpern, als immer nur 'Michi Buchinger', lässt er in der Presseaussendung verlautbaren. "Durch meine Sketche, die ich auf Social Media veröffentlicht habe, habe ich die Lust am Schauspiel entdeckt und bin bereit für die Challenge, mein Publikum in Filmen und Serien, und nicht nur in 15-sekündigen TikTok-Clips, zum Lachen zu bringen."

Ob es schon konkrete Pläne gibt, darüber hat sich Buchinger bislang nicht geäußert. Bereits 2017 spielte er eine Nebenrolle im Film "Das kleine Vergnügen" (Regie: Julia Frick) an der Seite von u.a. Barbara Karlich, Waltraud Haas, Petra Kleinert und Reinhard Nowak.