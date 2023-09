Die Braut trug ein weißes Satinkleid von Emilia Wickstead

Nun kann die Schauspielerin endlich wieder strahlen - und das tat sie an ihrem Hochzeitstag auch. Bei bestem Wetter kam die Braut in einem schlichten weißen Satinkleid von Emilia Wickstead an der Hand ihres Liebsten aus der St.-Nicholas-Kirche in West-London.

Wie die "Daily Mail" berichtete, dauerte der Gottesdienst rund 45 Minuten. Die Gäste, darunter etliche Prominente, begrüßten das Brautpaar mit Konfetti. Zu ihrem Brautkleid trug die Darstellerin der Lady Mary Crawley eine Aspinal of London Florence-Tasche im Wert von rund 1.140 Euro.

Der Bräutigam ist der jüngere Bruder von "Fleabag"-Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (38). Sie war an dem Ehrentag natürlich auch anwesend und hatte die Gäste zuvor vom Begrüßungsumtrunk im nahegelegenen George and Devonshire Pub zur Kirche geleitet.