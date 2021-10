Michelle Obama wird an Sitcom "Black-ish" mitwirken

Die US-Sitcom "Black-ish" hat eine berühmte Gastdarstellerin engagiert: In der kommenden und letzten Staffel werde die frühere First Lady Michelle Obama zu sehen sein, teilten die Macher der Serie am 28. Oktober auf Instagram mit.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Comedy-Serie wurde dazu ein Foto veröffentlicht, auf dem Obama zwischen den Hauptdarstellern zu sehen ist.