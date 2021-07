"Bauer sucht Frau"-Narumol hatte noch nie einen Orgasmus

"Hauptsache, der Mann ist zufrieden"

Die diesjährigen Realitystars in der RTL2-Show geben Vollgas: Nach 69 Regelverstößen wurden die KandidatInnen inzwischen von der Produktion mit Rauchverbot bestraft. Um sich die Zeit anders zu vertreiben, spricht Kandidatin Claudia Obert über ihr Lieblingsthema: Sex.

Obert wollte in der zweiten Folge von den anderen Frauen wissen, in welcher Sexstellung sie am ehesten einen Orgasmus erleben würden.