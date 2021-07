"Kleiner" Herzinfarkt: Odenkirk meldet sich nach Zusammenbruch

Er werde sich nun eine Weile erholen aber bald wieder zurück sein, stellte der Star in Aussicht. Medienberichten zufolge war Odenkirk diese Woche am Set der Serie "Better Call Saul", die im Raum Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexiko gedreht wird, zusammengebrochen. Der Schauspieler ist auch aus der Vorgänger-Serie "Breaking Bad" bekannt.