Albtraum: Influencerin als Schwägerin

Oli Pochers vielleicht größter Albtraum wurde wahr: Seine neue Schwägerin ist augenscheinlich eine aufstrebende Influencerin, die alles verkörpert, was er in seiner Instagram-Show "Bildschirmkontrolle" an Social-Media-Stars bekrittelt.

Was er nicht weiß: All das gehört zu einem Streich seiner Frau Amira Pocher, der in Zusammenarbeit mit der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" entstand. Darin trifft er erstmals auf die neue Freundin von Amiras Bruder Ibrahim, wie der Teaser zur Sendung verrät.