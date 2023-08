Margaret Qualley und Jack Antonoff: Hochzeit mit Promi-Gästen

Auch Lana Del Ray (38) hat bei mehreren Tracks mit dem Musikproduzenten zusammengearbeitet. Ihr Album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" enthält einen Song mit dem Titel "Margaret", der von ihr und Jack Antonoff gemeinsam geschrieben, produziert und gesungen wurde. Der Text des Liedes löste Spekulationen über das Hochzeitsdatum von Antonoff und Qualley aus, weil darin der 18. Dezember erwähnt wurde. Das Paar setzt allerdings auf eine Sommerhochzeit.