Regé-Jean Page: Das ist die Freundin vom "Bridgerton"-Star

"Daily Mail" veröffentlichte kürzlich Fotos von "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page und Emily Brown. Sie sollen laut "Just Jared" bereits seit längerer Zeit zusammen sein und im Frühjahr 2020 sogar ein gemeinsames Zuhause in London gekauft haben. Doch wer ist die Herzensdame an der Seite des Schauspielers?

Wer ist Emily Brown?

Emily Brown lebt mit Page in London. Dort ist sie als Teilzeit-Fußballerin bei FBB Warrios in London und als Autorin tätig. Unter anderem arbeitete sie schon für Nike, Converse und Uber, wie "Just Jared" berichtet.