APA: Sie hat als Sängerin nur wenig Schauspielerfahrung. War es kein Risiko, solch einen zentralen Part mit einer nicht-professionellen Schauspielerin zu besetzen?

Fiala: Wir dachten auch, dass es ein Risiko wäre und waren bereit, die Geschichte im Fall der Fälle auch ein bisschen anzupassen, sollte Anja manches nicht spielen können, weil sie solch ein Charisma und so viel mit ihrer Figur zu tun hat. Aber Anja Plaschg kann tatsächlich alles! Dank ihr spürt man viele Momente in der Figur, die man nur schwer in ein Drehbuch packen konnte.

Franz: Sie hat eine unglaubliche Disziplin, wenn es um die Wiederholung geht. Und gleichzeitig kann sie sich öffnen für eine Situation, wie es nur wenige Profischauspieler überhaupt bereit sind. Das kann man sich nicht erwarten! Und dann ist auch noch etwas passiert, das kitschig klingt, aber im Gegenteil etwas Magisches hat: Wir haben ja im November/Dezember im Waldviertel gedreht. Und die Schmetterlinge, die im Film der Figur Agnes zufliegen, standen nicht im Drehbuch, sondern sind Anja Plaschg tatsächlich einfach zugeflogen. Im Dezember im Waldviertel! Das ist biologisch praktisch unmöglich!

APA: Sie erzählen Ihre Filme primär über Bilder, weniger über Dialog. Wie sieht da Ihr Drehbuch aus?

Franz: Wir schreiben lieber Szenen in Bildern als Dialogsequenzen. Unser Ideal des filmischen Erzählens wäre ein Stummfilm, in dem man alles versteht, ohne dass ein Wort gesagt werden muss. Das kommt in diesem Fall aber auch dem Stoff sehr entgegen. Denn Bauern im 18. Jahrhundert haben sicherlich nicht viel über ihre Befindlichkeiten gesprochen.

Fiala: Und dass die Figuren eben nicht aussprechen können, was sie quält, weil sie gar keine Worte dafür haben, macht es noch unerträglicher beim Betrachten.