Ob nun "Beautiful Boy", "Extrem laut und unglaublich nah", "We need to talk about Kevin", ja sogar "Goofy – Der Film" oder "Dirty Grandpa": Vater-Sohn-Beziehungen in Filmen bieten die Chance, die Grenzen des Erwartbaren auszuloten, tief in die Psyche verschiedener Generationen einzutauchen und zeitlose Themen wie Co-Abhängigkeit, Generationenkonflikte, Konkurrenzdenken und das Streben nach Unabhängigkeit und Anerkennung gleichermaßen auf unterschiedlichste Weise zu erörtern und somit vielleicht sogar für mehr Verständnis zwischen Junior und Senior zu sorgen.

Apropos "Dirty Grandpa": Hier gab Schauspiel-Schwergewicht Robert De Niro den junggebliebenen und ausgeflippten Opa, so etwas wie der Vater-Ersatz für den schnöseligen Jüngling Zac Efron. Und auch bald startenden Kinofilm "About my Father" ist De Niro als Vater zu sehen, der nicht in die konstruierte Norm eines jeden/einer jeder passt ...



Hier ist der Trailer: