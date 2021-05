"Selling Sunset": Christine Quinn ist Mutter geworden

Geburt per Notfall-Kaiserschnitt

Die Ankunft von Baby C, wie er liebevoll von Christine Quinn genannt wird, sei ziemlich turbulent verlaufen, erinnert sie sich. Sie sei gerade von den Dreharbeiten zur vierten Staffel "Selling Sunset" nachhause gekommen, als ihre Fruchtblase platzte.

"Es war ein riesiger Schwall an Flüssigkeit, genau wie in den Filmen. Ich habe mir ein Handtuch um die Hüften gebunden und dann sind wir auch schon ins Krankenhaus gefahren", so Quinn. 22 Minuten später wurde ihr Sohn per Notfall-Kaiserschnitt geboren. "Baby C war bemüht darum, auf dramatische Weise in dieser Welt anzukommen – das hat er von seiner Mutter", witzelt sie.