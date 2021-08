Kannst du dich noch an den süßen Luke Dunphy aus der Serie "Modern Family" erinnern? Die Figur wurde von Schauspieler Nolan Gould verkörpert, der sich in der Show vor allem durch seine lustige und coole Art in die Herzen der ZuschauerInnen lachte.

Doch nun zeigt der 22-jährige Schauspieler, dass er aus diesen "Kinderschuhen" herausgewachsen ist. Auf Instagram teilte der Promi ein Video, in dem er an einer Poledance-Stange tanzt.