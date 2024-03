Was planen Elton und Stefan Raab?

Hauptakteur in dem nun unlängst geteilten Clip ist zunächst Elton (52), der allein in einem Kanuboot auf einem See zu einer Insel paddelt und nach Raab ruft: "Stefan, wo steckst du?" Am Ziel angekommen findet er Raab. "Elton, alter Sack", sagt dieser - und Raabs Stimme ist direkt erkennbar.

Zu sehen ist der Entertainer jedoch nur von hinten und in einem Liegestuhl sitzend. "Alle suchen dich", sagt Elton zu ihm. "Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg. Wird Zeit, dass du mal wieder was machst." Raab betonte jedoch, in den vergangenen Jahren doch schon alles gemacht zu haben. Lediglich Influencer sei er noch nicht gewesen.

Er verspricht Elton darauf, wenn auch er neun Millionen Follower wie Fitness-Influencerin Pamela Reif (27) habe, "dann mache ich wieder was [...], von mir aus auch Fitness-Videos". Elton habe dafür jedoch nur drei Tage Zeit. "Alles klar, ich kümmere mich", so der Moderator. Der Clip endet mit der Ansage.