Sydney Sweeney: Social-Media-Backlash nach Gehalt-Statement

"Wenn ich ein halbes Jahr Pause machen wollte, habe ich kein Einkommen, um das [finanziell] zu abdecken", so die 24-Jährige. "Ich habe niemanden, der mich unterstützt. Sie bezahlen SchauspielerInnen nicht mehr wie früher und bei Streaming-AnbierterInnen bekommt man keine Residuen mehr."

Und weiter: "Die etablierten Stars werden immer noch bezahlt, aber ich muss meinem/meiner AnwaltIn fünf Prozent geben, zehn Prozent an meine AgentInnen, drei Prozent oder so an meine/n GeschäftsführerIn. Ich muss jeden Monat meine/n PressesprecherIn bezahlen und [all] das ist mehr als meine Hypothek.“