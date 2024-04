Sydney Sweeney (26) wird offenbar doch nicht bei dem neuen Film "Day Drinker" mitspielen. Am 31. März streute Filmkritiker Jeffrey Sneider (40) Gerüchte in seinem Newsletter und behauptete, dass die Schauspielerin zusammen mit Hollywood-Legende Johnny Depp (60) in dem Thriller vor der Kamera stehen würde. Auf X dementierte die 26-Jährige die Gerüchte.