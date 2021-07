Sylvester Stallone: Die Action-Legende wird 75

Bescheidene Anfänge

Mit kleinen Auftritten hatte sich der in New York geborene Sohn eines italienischen Einwanderers Anfang der 1970er Jahre mühsam durchgeschlagen. 25-jährig spielte er in dem Erotikfilm "The Party at Kitty and Stud's" mit. Woody Allen heuerte ihn für einen winzigen Part als Schläger in "Bananas" an, auch in dem Thriller "Klute" mit Jane Fonda hatte er nur einen kleinen Auftritt.

Von der schleppenden Schauspielkarriere gefrustet, schrieb Stallone das Drehbuch für den Boxer-Film "Rocky" (1976) und damit sich selbst die Rolle des fiktiven Boxers Rocky Balboa auf den Leib. Nach diesem Hit dachte sich Hollywoods Nachwuchsstar mit dem wortkargen Vietnamveteranen "Rambo" wenige Jahre später einen weiteren Leinwandhelden aus.

Stallone ist nicht auf alle seine Filme stolz. In den 80er und 90er Jahren habe er auch "viel Mist" gedreht, schaute er 2019 in Cannes selbstkritisch zurück. Selbst seine Töchter hätten ihn gefragt: "Warum hast du diese Scheiße gemacht?" Daraufhin habe er gesagt: "Was glaubt ihr, wie ich für eure Ausbildung bezahlt habe?"