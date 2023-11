Sylvester Stallone spricht über den Tod seines Sohnes Sage

"Leider stellt man Dinge über seine Familie"

Sylvester Stallone verarbeitete in seinen "Rocky"- und "Rambo"-Filmen auch Erfahrungen aus seinem wirklichen Leben. Auf die Frage in der Doku, ob seine eigene Familiengeschichte auch in das Vater-Sohn-Drama in "Rocky V" eingeflossen ist, antwortet Stallone: "Leider ja."

Wie das "People"-Magazin weiter meldet, fügt Stallone in der Doku hinzu: "Ich versuchte, etwas zu machen, was ich im wirklichen Leben gerne gemacht hätte, aber in der Realität nicht möglich war. [...] Vieles davon ist wahr. Leider stellt man Dinge über seine Familie. Und die Auswirkungen sind ziemlich radikal und verheerend."