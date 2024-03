"Dune 2": 3 Fakten über Timothée Chalamet, die dich überraschen

Zusammen mit Armie Hammer (37) alias Oliver stellte Chalamet in dem Drama eine homosexuelle Liebschaft dar. Für seine Darbietung gab es durchweg positive Kritiken. Zudem wurde er als jüngster Schauspieler seit 1940 für einen Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert.

Bekommen hat er den Goldjungen damals zwar nicht, jedoch folgten viele weitere Rollen in großen Filmproduktionen und die Aufnahme in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 2017 sah man Chalamet in "Lady Bird", gefolgt von "A Rainy Day in New York" (2019), "The King" (2019) und schließlich Greta Gerwigs (40) "Little Women" (2019). Zwischen "Dune 1" und "Dune 2" schlüpfte Chalamet dann mal eben noch in eine Nebenrolle im stargespickten Netflix-Erfolgsfilm "Don't Look Up" und in die des berühmten Schokoladenmachers in "Wonka" (2023).