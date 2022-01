Tom Holland: "Spider-Man"-Star zeigt nackten Oberkörper auf Instagram

"Spider-Man: No Way Home" schwingt sich trotz Corona-Pandemie an die Spitze der Kino-Charts.

Am Eröffnungswochenende im Dezember spielte die Superheldenverfilmung 253 Millionen Dollar an den US-Kinokassen ein. Das ist ein Rekord seit Corona-Ausbruch und außerdem der drittbeste Wert in der Hollywoodgeschichte überhaupt.

Der Star der Verfilmung erlangte durch "Spider-Man" große Bekanntheit: Der Schauspieler Tom Holland wird für seine Rolle gefeiert. Und weil wir wissen, was ihr googelt, wollten wir euch ein Workout-Bild des Briten, das vor Kurzem auf Instagram gepostet wurde, nicht vorenthalten. Seine Körpergröße und sein Gewicht scheint die Menschen nämlich brennend zu interessieren.