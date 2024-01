Wegen einer Verwechslung sollte der Schauspieler Tom Hollander (56) eigenen Worten zufolge eine Bonuszahlung erhalten, die für "Spiderman"-Darsteller Tom Holland (27) bestimmt war. "Ich bekam eine E-Mail von der Agentur, in der stand: 'Zahlungsmitteilung: Dein erster Box-Office-Bonus für die Avengers'", schilderte der "The White Lotus"-Darsteller in der "Late Night"-Talkshow von Seth Meyers.