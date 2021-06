Auto-Action: Die 10 besten Auto-Filme auf Amazon Prime

No Turning Back (2013)

Zum Abschluss ein etwas anderer Autofilm: "No Turning Back" ist ein packendes Auto-Kammerspiel, das Ausnahme-Talent Tom Hardy gewohnt souverän und intensiv völlig alleine bestreitet.

Der gesamte Film spielt sich im Inneren des Autos ab, was dieses zum Mikrokosmos, aber auch zum klaustrophobischen Gefängnis werden lässt. Als erfolgreicher Geschäftsmann tritt Hardy einen Wettlauf gegen die Zeit an, ignoriert sämtliche Tempolimits und kommuniziert nur per Handy mit der Außenwelt. Es geht um nichts weniger, als sein gesamtes Leben vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

Unermüdlich hält die Kamera auf Hardy, jede kleinste Emotion wird eingefangen, das Rasen und das Bezwingen des Autos wird zum Spiegelbild seines inneren Chaos. Völlig ohne Stunts oder Special Effects auskommend, vermittelt "No Turning Back" eine bedrückende Atmosphäre, was nicht nur an der Enge des Spielraums, sondern auch an den packenden Dialogen und der langsamen Aufklärung der Hintergründe liegt.

Der Mut zum Minimalismus hat sich ausgezahlt, die Seelenstrip-Charakterstudie mit Thriller-Elementen ist ein ganz großer Wurf!

"No Turning Back" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

