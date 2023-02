Wohl kaum eine andere Ballszene ist derart bekannt wie jene in "Cinderella". Das Disney-Märchen erhielt 2015 eine Realverfilmung mit Lily James in der Hauptrolle. Ihre traumhafte Ballnacht mit dem Prinzen wird der magischen Ästhetik des Zeichentrickfilms gerecht und lässt das Publikum staunen. Wunderschöne Dekors, atemberaubende Ballkleider und umwerfende Frisuren kreieren eine einzigartige Atmosphäre, die selbst erfahrene BallorganisatorInnen in Schnappatmung versetzen dürfte.

"Cinderella" ist auf Amazon Prime Video, Disney+ und AppleTV verfügbar. Hier geht's direkt zu "Cinderella"!