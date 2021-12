"Die Truman Show" für die Gamer-Generation – mit einem Hauptdarsteller, der sich einmal mehr so sehr die Seele aus dem Leib spielt, dass eben diese problemlos von der ersten Minute an in den Körper des Publikums einfährt (oder so):

Ryan Reynolds ist Guy, der ein tolles, wenn auch sehr vorhersehbares Leben führt. Was er nicht weiß: In Wirklichkeit ist er eine unbedeutende Nebenfigur in einem Online-Rollenspiel. Bis dort irgendetwas mit den Daten gehörig schiefgeht und er plötzlich ein Bewusstsein seiner Selbst entwickelt – und beginnt, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Was natürlich seine gesamte (fiktive) Welt ins Wanken bringt ...

Zum Brüllen komische Allegorie der allzu oft verschwimmenden Mediengrenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit und ein wahnwitziges Plädoyer dafür, den eigenen Weg zu gehen und die Kontrolle übers eigene Leben zu übernehmen. Ironischerweise macht gerade dieser unendliche Mut zum spitzzüngigen Kontrollverlust "Free Guy" zur besten Comedy des Jahres.

