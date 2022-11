Im Jahr 1989 wurde eine 28-jährige Joggerin im New Yorker Central Park von einem Afro-Amerikaner vergewaltigt. Der Fall erhält großes Medien-Interesse, weshalb die Ermittelnden unter Druck stehen und schließlich fünf unschuldige, latein- und afro-amerikanische Jugendliche festnehmen lässt, die schließlich als die "Central Park Five" bekannt werden.

Deren Verurteilung gilt als einer der größten Justizskandale der jüngeren US-Geschichte. Das Vorgehen von Polizei, Justiz und Teilen der Medien löste weiterhin eine breite Rassismus-Debatte aus. Laut "New York Times" handelt es sich hier um eine der medial meistbeachteten Straftaten der 1980er-Jahre.

Die Miniserie "When They See Us" befindet sich auf Netflix. Hier geht's zur Serie!