Die besten Streaming-Highlights Mitte Oktober 2021

"Die Schlacht um die Schelde" (15. Oktober)

Regie: Matthijs van Heijningen Jr.

Mit: Tom Felton, Jan Bijvoet, Theo Barklem-Biggs, Gijs Blom, Jamie Flatters

Alles andere als leichte Kost ist "Die Schlacht um die Schelde": Der Kriegsfilm von Regisseur Matthijs van Heijningen Jr. handelt von einer militärischen Operation der kanadischen Streitkräfte am Ende des Zweiten Weltkriegs, die sich an der Mündung des gleichnamigen Flusses an der Grenzen zwischen Belgien und den Niederlanden abspielte.

Den Angriffen aus der Luft setzt das Drama mit persönlichen Schicksalen ein Gegengewicht, bei dem allen voran eine Widerstandskämpferin im Fokus steht.

"8 Rue de l'humanité" (20. Oktober)

Regie: Dany Boon

Mit: Dany Boon, François Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal, Alison Wheeler

"Es ist Corona!" Man ist vom französischen Komiker Dany Boon ja gewohnt, dass er nicht gerade mit der feinen Klinge agiert. Folglich geht es in seinem neuen Streifen "8 Rue de l'humanité" auch ziemlich plakativ zur Sache, wenn die Bewohner eines Pariser Wohnhauses mit dem Coronavirus konfrontiert werden.

Lockdown? Maskenpflicht? Fiebermessen? Ja, all das und noch viel mehr verpackt Regisseur und Hauptdarsteller Boon in mehr als zwei Stunden, wobei kein noch so kleines Fettnäpfchen ausgelassen wird. Wer bereits über das Virus lachen kann (oder möchte), ist hier wohl richtig aufgehoben.

"Found" (20. Oktober)

Regie: Amanda Lipitz

Drei Mädchen, drei Leben und doch ein Schicksal: Über eine Genanalyse des Biotech-Unternehmens 23andMe entdecken drei US-amerikanische Teenagermädchen, das sie Cousinen sind.

Alle drei wurden aus China adoptiert und fanden in den USA ihr Zuhause. Als sie derart online aufeinandertreffen, beginnen die jungen Frauen, ihre bisherigen Leben zu vergleichen und letztlich ihren Weg in die Staaten zu ihren jeweiligen Familien zu rekonstruieren. Dokumentarregisseurin Amanda Lipitz hat sie dabei begleitet.