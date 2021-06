Die 7 besten Drogenfilme auf Netflix:

Blow (2001)

George Jung war einer der größten Drogenschmuggler der USA: Begonnen als kleiner Gras-Dealer, arbeitete er am Höhepunkt seiner Karriere, nämlich in den 1970er-Jahren, sogar mit Pablo Escobar und dem Medellín-Kartell zusammen. Er schleuste Kokain in das Land wie kein anderer – bis er es eines Tages nicht mehr tat. Und ins Gefängnis wanderte.

Das alles zeigt "Blow" in Form epischer Erzählung und mit stimmungsvollen Retro-Bildern. Was das Biopic aber tatsächlich zu einem der besten Drogenfilme aller Zeiten macht, ist der Mut, unter die Maske des Protagonisten zu blicken: Johnny Depp liefert als Jung eine seiner besten Leistungen ab und gibt den Drogenschmuggler als verunsichertes, traumatisiertes Kind, nach Liebe suchend und Kokain findend. Jemand, für den Stillstand Tod bedeutet. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Sicher ist nur, dass es keine Sicherheit gibt.

Hier geht's direkt zum Film!