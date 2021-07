Die 11 besten Fantasy-Serien auf Amazon Prime: 

Grimm (2011-2017)

Um Märchen – genauer um jene der Gebrüder Grimm – geht es auch in dieser Fantasy-Serie, die im Gegensatz zu "Once Upon a Time" allerdings auf eine deutlich düsterere und gruseligere Atmosphäre setzt: Detective Nick Burkhardt ist nicht nur Polizist in Portland, er ist auch ein Grimm. Und als solcher kann er hinter die menschliche Maske diverser Märchengestalten blicken, die hier allerdings vielmehr als monströse Kreaturen daherkommen (und somit eine Verbeugung an den originalen Grundgedanken der Grimm'schen Märchen sind). Manche Monster aber wollen nur in Frieden leben. Nick muss lernen, zwischen den Guten und den Bösen zu unterscheiden...

Auf kreative und gewitzte Weise spielt "Grimm" mit der strikten Schwarz-Weiß-Weltansicht, die klassischen Märchen zugrunde liegt und dekonstruiert dabei so manche Klischees, was mit sanfter Gesellschaftskritik einhergeht. Die Analogien zwischen modernen Bösewichten und Märchen-Schurken funktionieren bestens. Die Serie verbindet aufgrund ihrer modernen Märchen-Interpretationen gekonnt Hommage mit Originalität. Auch in Sachen Genre verwehrt sich "Grimm" einer strikten Zuordnung und vereint Fantasy- mit Krimi-Elementen.

"Grimm" kannst du auf Amazon Prime kaufen.

