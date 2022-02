Langsam scheinen wir nach den Ausnahmejahren 2020 und 2021 in die gewohnte Realität zurückzukehren – was sich auch in der Filmlandschaft zeigt: Endlich wieder kommen eine ganze Menge Filme in die Kinos – und diese lassen die große Leinwand erbeben und den dunklen Kinosaal zum Leben erwachen.

Viele dieser Filme sind Blockbuster ("The Batman", "Uncharted"), noch einige mehr davon sind Fortsetzungen (beispielsweise "Scream 5") – und die meisten Fortsetzungen sind wiederum Blockbuster (beispielsweise "Scream 5").

Das Sequel-Karussell dreht sich also munter weiter, oder, etwas weniger nett ausgedrückt: Hollywood hat auf der Suche nach wiederverwertbaren Ideen auch 2022 wieder in der cineastisch-kohlescheffelnden Mottenkiste gewühlt.

Diese 15 Film-Fortsetzungen kommen 2022 ins Kino: