Mike (Perry) hat sich sein Leben anders vorgestellt: In der High-School war er der Star des Basketballteams, beliebt bei den Mädels und überhaupt schien ihm die Zukunft offen zu stehen.

Heute ist seine Ehe zerbrochen, in der Arbeit wird er nicht genügend respektiert, der Alltag findet irgendwie ohne in statt. Gott sei Dank befinden wir uns in einem Film: Auf mysteriöse Weise findet sich Mike plötzlich in seinem 17-jährigen Ich (Zac Efron) wieder – und ist Klassenkamerad seiner eigenen Kinder. Der Körper ist jugendlich, der Geist aber nicht ...

Zugegeben, die Idee des Körpertauschs ist nicht neu, man denke nur an "Freaky Friday" oder "30 über Nacht". Trotzdem funktioniert "17 Again" wunderbar, was hauptsächlich den beiden Hautpdarstellern geschuldet ist, die sich in ihren Rollen sichtlich wohl fühlen. Ein Feel-Good-Movie mit nicht allzu gefährlichem Humor, aber jeder Menge Tempo und moralischen Untertönen. Im Fokus steht die Frage, ob man alles anders machen würde, wenn man die Chance dazu hätte. Perrys letzter Film.

Zu sehen auf Prime Video, Maxdome, Apple TV+ und Sky. Hier geht's zum Film!