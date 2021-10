Prinzessin Diana: Die 5 besten Dokus über die Königin der Herzen

Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (2017)

Es ist eine der herzerwärmendsten, aber auch traurigsten Dokus über Princess Diana: In "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" blättern ihre Söhne William und Harry in privaten Fotoalben und sprechen vor laufender Kamera das (damals) erste Mal über sehr persönliche Erinnerungen – nie pathetisch, aber stets sehr emotional und erstaunlich offen.

Sogar das letzte Gespräch, das sie mit ihrer Mutter führten, wird nicht ausgespart, ebenso wenig ihre Gefühle nach dem tragischen Autounfall von Diana. Voyeurismus ist hier aber fehl am Platz: Man merkt in jeder Szene, dass die beiden mit dieser Doku ihre Mutter ehren wollen. Auch FreundInnen und Vertraute von Diana – einige von ihnen haben noch nie öffentlich über sie gesprochen – lassen die Königin der Herzen in dieser berührenden Doku nochmal hochleben.

